الطيار المجنون باكيا: هذه وصية آخر طيار شهيد في حرب أكتوبر

كشف اللواء طيار احمد كمال المنصوري والذي لقبته إسرائيل بالطيار المجنون خلال حرب أكتوبر، عن آخر شهيد في الحرب قائلا: إن اللواء طيار سليمان ضيف الله كان آخر شهيد طيار في حرب أكتوبر حيث اشتعلت النيران في طائرته ورفض سليمان القفز واشتبك مع طيار إسرائيلي وانفجرت طائرته وطائرة الطيار الإسرائيلي.



وبكى المنصوري خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، عندما تذكر وصية سليمان ضيف الله، والتي قال فيها لزوجته انتي إنسانة جميلة وصبية وشابة تزوجي لو استشهدت وابني وديه لأمي هتعلمه الرجولة.

وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية في الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، حكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.



وكشف سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.

وروى المنصوري باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح.



كما كشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.



وقال الطيار المجنون: الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها.



وشرح أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967.



وأشار المنصوري في حلقته الى، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: قلت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة.