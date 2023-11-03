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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الرياضة تتحمل نفقة معسكر إقامة أندية 6 أكتوبر ونجمة سيناء ببورسعيد

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تحمل نفقات معسكر إقامة فريق نادي السادس من أكتوبر ونادي نجمة سيناء بمحافظة شمال سيناء، وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد، وفق القوانين واللوائح الإدارية المُنظمة لهذا الشأن.
أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا يأتي في ضوء حرص الوزارة على دعم الأندية الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة المحافظات الحدودية، وذلك من أجل ضمان استمرارية الأنشطة الرياضية والمشاركة في المنافسات المختلفة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الأندية الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية، باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية، فضلًا عن خدماتها الرياضية.

اشرف صبحي تحمل نفقات نادي السادس من أكتوبر نجمة سيناء بمحافظة شمال سيناء احمد محمدي