الطيار المجنون يكشف عن لقب أطلقته إسرائيل عليه

قال اللواء طيار أحمد كمال المنصوري، الشهير إعلاميا بالطيار المجنون: أطلقت إسرائيل علي لقب الطيار المجنون بسبب مناورة الموت التي قمت بتنفيذها والتي شملت قيامي بالاتجاه نحو الأرض ثم الإقلاع مرة أخرى دون أن أصل إلى الأرض.



وأضاف المنصوري، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، إن إسرائيل خانت عهد وقف إطلاق النار يوم ٢٤ أكتوبر مشيراً إلى أن آخر معركة جوية كانت ٢٤ اكتوبر ٧٣ أمام إسرائيل.

وفي الحلقة الخاصة والاستثنائية وفي الذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر العظيم، حكي البطل تفاصيل جديدة عن النصر العظيم.



وكشف المنصوري سر إطلاق لقب الطيار المجنون عليه، وكيف نجا بطائرته في الحرب بعد نفاد الوقود.

وروى باكيا، وصية أحد زملاءه في الحرب لزوجته والتي جاء فيها: عفي نفسك انتي شابة وصبية وتزوجي رجل صالح.



وكشف المنصوري أيضا سر حصوله على ميدالية جرحي الحرب مرتين.



وقال : الجندي المصري بمنتهى العفوية وضع قدمه فوق رقبة العدو الإسرائيلي، والشعب المصري هو البطل.. من ٧ آلاف سنة كان موجود أطهر وأشرف جيش في العالم، مصر عندها ميسترال ورافال وسيسي واللي عنده كلمة يلمها.

وشرح المنصوري أيضا كيف استعاد سلاح الطيران همته مرة ثانية بعد نكسة 1967.



وكشف في حلقته، وصيته لزوجته وقت الحرب، قائلا: قلت لمراتي عندي منك عيلين.. ربيهم، ولو عرفت إنك اتجوزتي هطلع لك من التربة.