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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب اليد يتعادل مع ألمانيا 31-31 استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

منتخب اليد
منتخب اليد
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تعادل المنتخب الوطني لكرة اليد مع منتخب ألمانيا بنتيجة 31-31، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، في إطار استعدادات منتخب كرة اليد لكأس أمم إفريقيا 2024 بمصر.

انتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 16-18، قبل أن يعود منتخب ألمانيا في النتيجة خلال الشوط الثاني لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 31-31.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للمدير الفني الإسباني خوان كارلوس باستور مع منتخب مصر حيث شهدت المباراة أداء قوي من منتخب مصر وسط غيابات قوية في قائمة الفراعنة أبرزهم يحيى خالد وأحمد هشام السيد ومهاب سعيد ومحمد ممدوح هاشم وحسن قداح.

ويتواجد  مع بعثة منتخب كرة اليد في ألمانيا حالياً عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

كان الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد قد أعلن  قائمته في معسكر ألمانيا لخوض وديتين أمام المنتخب الألماني ضمن استعداداته للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 إلى 29 يناير المقبل.

ضمت القائمة كل من: كريم هنداوي ومحمد علي ومحمد عصام الطيار وأحمد هشام سيسا ومازن رضا وعلي زين وعمر الفولي ومحمد مجدي وأحمد خيري ويحيى الدرع وسيف الدرع و محسن رمضان ومحمد سند وأكرم يسري وإبراهيم المصري وخالد وليد وأحمد عادل و ياسر سيف.

ومحمد عصام الطيار منتخب مصر لكرة اليد لكأس المنتخب الوطني لكرة اليد