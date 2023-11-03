دبلوماسي روسي: الولايات المتحدة ليست جادة بشأن تفقد روسيا التجارب النووية في نيفادا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تدعو روسيا لتفقد التجارب النووية التي أجريت في موقع التجارب في ولاية نيفادا.

وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية له "لقد أحطنا علما بالعديد من التصريحات العامة الصادرة بشأن هذا الأمر من جانب مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى من مختلف الإتجاهات".

وأوضح أن الجانب الأمريكي أثار هذا الموضوع على الهامش خلف الأبواب المغلقة، مضيفا: "لا نعتقد أنه يمكن اعتبار ذلك بمثابة دعوة رسمية".

وتابع "حتى لو تلقينا شيئا ما حول هذا الموضوع بشكل رسمي، فلن أكون أنا أو زملائي مستعدين للموافقة على هذه الفكرة والمشاركة في مثل هذه الأحداث الأمريكية أوتلك".

يشار إلى أن روسيا اتهمت الولايات المتحدة سابقا بإجراء تحضيرات في موقع للتجارب النووية بولاية نيفادا، لكنها قالت إنها لن تستأنف برنامجها للتجارب النووية ما لم تقدم واشنطن على ذلك.