زد يتفوق على الزمالك ويلحق بالأبيض الهزيمة الثانية في الدوري

تلقى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الهزيمة الثانية على التوالي في بطولة الدوري، على يد نظيره زد ، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري .

جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيزي، مع الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وعادل زد النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى محمد زكي.

وخطف زد هدف الفوز باللقاء عن طريق البديل ديلسون كاموني، في الدقيقة 81.

رفع زد رصيده للنقطة 12 ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجد رصيد الزمالك عند النقطة الثامنة في المركز السادس.

ضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي.

وشارك في الشوط الثاني: حاتم سكر- شيكابالا- عمر جابر- محمد طارق بدلا من سيف الجزيري وناصر منسي ومحمد أشرف روقا ومحمد عبدالغني.