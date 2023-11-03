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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز .. سيراميكا يفوز بهدفين على بيراميدز "صور"

بيراميدز وسيراميكا
بيراميدز وسيراميكا
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حقق  فريق سيراميكا الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين الليلة  على استاد المقاولون العرب فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دورى

سجل هدفي سيراميكا  الجزائرى أحمد القندوسى فى الدقيقة 21  واضاف زميله محمد شكري  هدف التعزيز وتأكيد الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للقاء.

بهذه النتيجة تجمد رصيد  بيراميدز عند  13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل بالاضافة للخسارة الليلة امام سيراميكا  وسجل لاعبيه 8 أهداف وأستقبلت شباكهم 6 أهداف.

بينما رفع  سيراميكا رصيده الى 7  نقاط جمعهم من 5  مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلى حيث فاز فى مباراتين  وتعادل في مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 8  أهداف واستقبلوا 4 أهداف.

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