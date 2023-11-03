الخارجية الأردنية.. اجتماع طارئ لـ وزراء خارجية 5 دول عربية بشأن أحداث غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، نقلا عن الخارجية الأردنية، أن وزراء خارجية الأردن والإمارات والسعودية وقطر ومصر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يعقدون غدا اجتماعا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول الوضع في غزة.

وأوضحت الخارجية الأردنية، أن اجتماع وزراء الخارجية مع بلينكن يستهدف تأكيد الموقف العربي بالوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت سابق، أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، سقوط 7 شهداء بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزلين بمخيم النصيرات وسط غزة، حيث أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 3 مستشفيات في قطاع غزة، والتي خلَّفت العشرات من الشهداء والمصابين والجرحى.