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الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي.. الشباب يتفوق على اتحاد جدة بالشوط الأول

مباراة اتحاد جدة
مباراة اتحاد جدة والشباب
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تفوق فريق الشباب على نظيره اتحاد جدة بهدف للا شئ، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد الملك فهد الدولي، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وسجل كارلوس جونيور، هدف تقدم الشباب على الاتحاد حتى الآن في الدقيقة 14 من صناعة فواز الصقور، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح أصحاب الأرض.

ويحتل اتحاد جدة، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز الحادي عشر وفي رصيده 12 نقطة.

وكان اتحاد جدة، دخل المباراة أمام الشباب، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي – لويز فيليبي – حسن كادش – زكريا هوساوي

خط الوسط: نجولو كانتي – سلطان الفرحان – فيصل الغامدي.

وفي الهجوم: عبدالرازق حمد الله – كريم بنزيما – رومارينيو.

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