مسجد باريس : قلقون من تصاعد الخطاب العنصري ضد مسلمي فرنسا

[سنحرق مدارسكم القرآنية، ومساجدكم، ومتاجركم، وأحيائكم، ومدنكم بشكل عشوائي، وسنطردكم من فرنسا]، هذا ما تلقاه مسجد مدينة نانتير كتهديد يستهدف مسلمي فرنسا. حيث قالت جهة فرنسية عنصرية تلقب بأصدقاء شارل مارتل غير معلومة حتى الآن في بيان لها موجها لمسلمي فرنسا :"اذا تقرب اخوانكم الاسلاميين والسلفيين أو الإرهابيين بمختلف انتماءاتهم لاي من مؤسساتنا الفرنسية كالمدارس أو الكنائس أو معابد اليهود أو أحد من مواطنينا أو إلى رموز جمهوريتنا الفرنسية فسوف تواجهون جهنم.

على الفور ، استنكر عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حافظ اليوم الجمعة الخطاب العنصري المتصاعد والتصريحات الفاضحة والمستهجنة التي أدلت بها بعض الشخصيات السياسية والإعلامية الفرنسية، بحق المسلمين في خضم الصراع بين إسرائيل وحماس.

كما أعرب عن قلقه إزاء التهديدات والنشر التدريجي للخطابات العنصرية والكراهية ضد مسلمي فرنسا، داعيا السلطات العامة إلى مكافحة هذه الظاهرة "التي تؤدي إلى تفاقم التوترات في بلادنا بشكل خطير".

وقلل شمس الدين حافظ في بيان حصلت "البوابة نيوز"على نسخة منه: "يشعر المسجد الكبير في باريس بقلق بالغ إزاء الارتفاع الحاد في الأفعال والخطابات التي تلحق الضرر بالمجموعات والأشخاص والممتلكات بسبب انتماءاتهم الدينية، مهما كانت، في فرنسا".

وأضاف أن هذا التوجه الحاقد "يقوض التعايش الديني ويؤدي إلى تفاقم التوترات بشكل خطير في بلادنا، في وقت تتكشف فيه مأساة لا تطاق في الشرق الأوسط"، مطالبا السلطات العامة "باتخاذ جميع التدابير" لمكافحة هذه الظاهرة.

- استهزاء بعض السياسيين بالمسلمين-

و أعرب شمس الدين عن انزعاجه بشكل خاص من "التعليقات الفاضحة والمستهجنة" التي أدلت بها "بعض الشخصيات السياسية والإعلامية"، "بهدف" حسب قوله "إلقاء العار على إخواننا المواطنين المسلمين واستبعادهم من المجتمع الوطني الفرنسي".

كان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قد أدان تعليقات المحامي أرنو كلارسفلد التي استهدفت "أقلية مسلمة نشطة".

وحذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية من أن "هذا النوع من التصريحات الصادمة وغير المبررة لا يمكن إلا أن يعرض مسلمي فرنسا للكراهية".

يشار الى أنه تم إبلاغ هيئة تنظيم الوسائل السمعية والبصرية والرقمية (Arcom) في الأيام الأخيرة بتصريحات أرنو كلارسفلد وكذلك تصريحات المحرر باسكال بيري الذي سخر على قناة LCI من مسلمي فرنسا بعبارة "معاداة السامية الكسكسية"، في إشارة إلى وجبة الكسكسي المغاربية الشهيرة ولكنه اعتذر عنها على منصة X.