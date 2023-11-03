تطوير المنظومة الصحية بالإسكندرية وفقا لأحدث النماذج العالمية.. عبد الغفار: تكامل الخدمات بين 157 مستشفى.. تشغيل 45 عيادة مسائية متميزة في جميع التخصصات

محافظ الإسكندرية: نحرص على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بصورة عادلة وبجودة عالية



عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية: تنفيذ العديد من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بتكلفة 184 مليون جنيه.

شهدت المنظومة الصحية في محافظة الإسكندرية، تطوير ملحوظ في الوحدات الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى الكثير من المبادرات الصحية الرئاسية التي شهدتها المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها.

وزير الصحة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، على أهمية تعظيم دور القطاع الخاص بالقطاع الصحي في مصر من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات، بما يستهدف خلق منظومة عمل موحدة ومتكاملة بين كافة أذرع المنظومة الصحية في مصر، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لهم.

وأضاف خلال تصريح صحفي له، أن تكامل المنظومة الصحية بالإسكندرية لتقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين من خلال 157 مستشفى تابعا لوزارتي الصحة والتعليم العالي ومستشفيات القطاع الخاص، بالإضافة إلى مستشفيات المجتمع المدني.

وأشار إلى أنه تم تشغيل العيادات في 40 وحدة صحية في تخصصات (الأطفال، النساء، الباطنة، الجلدية، النفسية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، التغذية العلاجية، لافتاً إلى تردد 26679 مواطن على تلك العيادات لتلقي الخدمات الطبية.

وأوضح عبد الغفار أنه تم تشغيل 45 عيادة مسائية متميزة بـ 15 مستشفى مركزي وتخصصي في محافظة الإسكندرية، في تخصصات ما بعد الكوفيد، الأشعة، العلاج الطبيعي، الاضرابات النفسية لما بعد الولادة، الحمل الحرج، التغذية العلاجية، الحساسية ومناعة الأطفال، الجراحات النسائية التجميلية، فحوصات ما قبل الزواج، أسنان الأطفال، أورام الجهاز الهضمي، الكلى، الروماتويد والمناعة، إصابة الملاعب، الجلدية، الطب الطبيعي، أورام الجهاز الهضمي، تشوهات العظام، أورام العظام، علاج العقم، علاج الألم، المناظير، المفاصل والمناعة، قلب وتغذية الأطفال، رسم العصب والعضلات، ايكو القلب، تجميل الجفون، المناظير، حساسية صدر الأطفال، المفاصل الصناعية، التجميل.

محافظ الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال تصريح صحفي له، إن جميع أجهزة المحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان حريصة بشكل مستمر ودائم على رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وبجودة عالية، من خلال تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة الطبية اللازمة وفقا للتطورات الطبية الحديثة التى يشهدها العالم وبما يتناسب مع حجم احتياجات اللازمة، وبما يسهم فى الارتقاء بالمنظومة الطبية.



تطوير المنظومة الصحية بالإسكندرية



تسلط البوابة الضوء على تطوير المنظومة الصحية بالإسكندرية من خلال تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى الكثير من المبادرات الصحية الرئاسية التي شهدتها المحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها.

وفي إطار ذلك، افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مشروع تطوير المركز النموذجي للجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الحميات، بتكلفة ٢٣ مليون جنية، وذلك بعد تطوير المبنى بالكامل، وتحويله من عنبر كبد ووحدة مناظير، وعناية إلى مركز واحد متطور ومتكامل يؤدي خدماته المتعددة للمريض في تخصص الجهاز الهضمي من عنبر داخلي ووحدة مناظير متطورة وعناية جهاز هضمي وقئ دموي.

وفي مستشفى أحمد ماهر شهدت وحدة الغسيل الكلوي تطوير وذلك من خلال ٨ كراسي غسيل كلوي من إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، إحدى نائبات الإسكندرية، لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى مساهمة منهم للعمل على راحة المرضى.



وتشهد مستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية أعمال تطوير بتكلفة تقدر بـ 400 مليون جنيه، حيث تستوعب المستشفى طاقة استيعابية 131 سريرًا من ضمنهم 105 أسرة داخلي، و 10 أسرة عناية مركزة، و16 حضانة، و6 غرف عمليات، بالإضافة إلى وحدات بنك الدم والمناظير، وقسمي الأشعة والتحاليل المعملية.

وفي مستشفى العجمي التخصصي التي تضم ٢٦٣ سرير ومكونة من ٢٢ عيادة خارجية تشمل كافة التخصصات، ومن الجدير بالذكر انه تم انشاء المستشفى عام ٢٠١٩، حيث تخدم المرضى من ٥ محافظات هم الإسكندرية و كفر الشيخ و مرسي مطروح، و الغربية والبحيرة، كما أنها تضم ، وحدة قسطرة القلب المجهزة لخدمة الأطفال والكبار والملحق بها غرفة عمليات تضم (٤ أسرة عناية قلب، و ١٠ أسرة عناية بما بعد العمليات لقسطرة الكبار)، وتضم المستشفي معمل مجهز باحدث الأجهزة ، و بنك دم، وقسم طوارئ، والعيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات، كما تضم وحدة الغسيل الكلوي المجهزة ب ٤٦ سرير وملحق بها وحدة معالجة مياه، كما تفقد قسم الولادة وعناية الاطفال المبتسرين والمكونة من ٢٢ حضانة و ٨ أسرة رعاية أطفال.

وكما شهدت مستشفى رأس التين العام بتكلفة تقدر بـ٣ ملايين جنيه، والتي شملت أقسام وحدة الغسيل الكلوي، وجناح العمليات الرئيسية، تطوير وحدة الحروق، والأقسام الداخلية وتطوير الخدمات المركزية بالمستشفى، وذلك في إطار التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية بجودة عالية للمواطن السكندري.

وأما مستشفى شرق المدينة التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة محافظة الإسكندرية، شهدت تطويرًا لكي تتحول إلى مجمع طبي يضم مراكز طبية متخصصة وتخدم كافة التخصصات الطبية الدقيقة، بتكلفة إجمالية بلغت 209,7 مليون جنيه، حيث أن المستشفى تكون على مساحة تصل إلى ألف متر مربع، ويتكون من 6 مباني، بطاقة استيعابية 193 سرير، ويضم وحدة قسطرة ملحق بها 6 أسرة رعاية ما بعد القسطرة، ووحدة فحوصات الطوارئ وتتصل بقسم طوارئ المستشفى الذي يتم تطويره بالتزامن مع أعمال التجهيز لافتتاح مركز القسطرة، بالإضافة إلى 8 أسرة رعاية ما بعد القلب المفتوح (كبار)، و8 أسرة رعاية ما بعد القلب المفتوح للأطفال وحديثي الولادة، كما يضم 18 سرير رعاية تشمل (القلب، والمتوسطة، رعاية مركزة أطفال)، و28 سرير داخلي وجناحين تم تجهيزهم بالنظام الفندقي، فضًلا عن سكن الأطقم الطبية.

وعن المركز الأفريقى لصحة المرأة بمحافظة الإسكندرية، حيث يشهد أعمال تطوير تكلفة تبلغ تصل لنحو 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أهمية هذا المبنى التراثي، الذي تم إنشاؤه عام 1834، وتم تحويله إلى مركز الإسكندرية الإقليمي لصحة وتنمية المرأة بهدف تطوير التدريب ودعم البحث العلمي في مجال صحة وتنمية المرأة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أنه يضم 8 قاعات تدريب، و4 قاعات محاكاة، و12 عيادة، و3 قاعات للمؤتمرات، بالإضافة إلى أقسام المعامل والأشعة، والمكتبة.



تطوير المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، على أن إدارة الجامعة تولي المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية اهتمامًا كبيرًا نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية بالإضافة إلى دورها في تدريب الأطباء، مؤكدًا أن أعمال التطوير الحالية تساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتقديم خدمات صحية متميزة لأهالي محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأضاف "قنصوة"، خلال تصريح صحفي له، أن مستشفيات جامعة الإسكندرية حظيت خلال الفترة الأخيرة بتطور كبير، وذلك بدعم من الموازنة العامة للدولة، مشيدًا بالمشاركة المتميزة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم المشروعات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لهذه المؤسسات في دعم تطوير الخدمات المُقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، قال علي عبدالمحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن تم تنفيذ العديد من المشروعات الصحية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية بتكلفة إجمالية بلغت 184 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تخدم المُترددين على مستشفى سموحة للأطفال، مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، مستشفى الشاطبي للأطفال، مستشفى سموحة الجامعي التخصصي، المستشفى الرئيسي الجامعي، المستشفى الجامعي الجديد، مستشفى المواساة الجامعي، مركز خدمات اليوم الواحد.



ففي مستشفى الشاطبي للنساء والتوليد شهد افتتاح مركز جراحة الأورام النسائية بتكلفة إجمالية بلغت 33 مليون جنيه، وبتمويل كامل من متبرع كويتي (أسرة آل عصفور)، ويتكون المركز من مبنى مكون من 4 أدوار، يحتوى على 3 عيادات خارجية، و3 غرف عمليات كاملة التجهيز، و4 أسرة عناية مركزة جراحية، و21 غرفة بالأقسام الداخلية، كما تم افتتاح وحدة العناية المركزة للأطفال التابع لمستشفى الشاطبي للأطفال، بتكلفة بلغت 5.6 مليون جنيه، بتمويل من بنك الشفاء، ويضم المركز 10 أسرة عناية مركزة كاملة التجهيز وغرفة للعزل وعدد واحد حضانة لحديثي الولادة مع إمكانية إجراء غسيل كلوي عند اللزوم.

كما تم افتتاح غرفة عمليات القلب المفتوح التابعة لمستشفى سموحة الجامعي التخصصي، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتم تجهيز الغرفة بكافة التجهيزات، وتعتبر الغرفة من ضمن المكونات الأساسية لمركز القلب المُتكامل ( تشخيصي - علاجي - جراحي - تداخلي ) بمجمع سموحة الطبي، وتطوير وحدة المناظير بوحدة الكبد والمرارة بقسم الأمراض الباطنة التابعة للمستشفى الرئيسي الجامعي، بتكلفة 6.2 مليون جنيه، وتشمل الوحدة 3 غرف مناظير كاملة التجهيز وتخدم الوحدة العديد من مرضي الكبد والمرارة والبنكرياس، وكذلك كما تم تجهيز العنايات المركزة العامة بالمستشفى الجامعي الجديد، بتكلفة 5.7 مليون جنيه، ويشمل تجهيز 25 سريرًا للعناية المركزة العامة، بالإضافة إلى غرفة عمليات القلب المفتوح التابعة للمستشفى الجامعي الجديد، بتكلفة 12 مليون جنيه، وتشمل (ماكينة قلب مفتوح، كشافات عمليات، جهاز صدمات، والآت كاملة خاصة بجراحات القلب المفتوح، وتم تمويل جميع هذه المشروعات بالتعاون مع مؤسسة آل رجب.

وافتتاح وحدة عناية ما بعد العمليات الجراحية، التابعة للمستشفى الرئيسي الجامعي عمارة الجراحة، بتكلفة 21 مليون جنيه، وتم تمويل الإنشاءات من الموازنة العامة وتمويل الأجهزة من مؤسسة آل رجب، وتتكون الوحدة من 24 سريرًا للعناية كاملة التجهيز، منها عدد 3 غرف مُخصصة للعزل، كما تم افتتاح توسعة وحدة عيون الأطفال التابعة لمركز خدمات اليوم الواحد، بتكلفة 14 مليون جنيه على ثلاث مراحل، بتمويل من منظمات المجتمع المدني، ويحتوي المشروع على 5 غرف، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى، والتي تضمنت تجهيز غرفة عمليات كاملة، تضم 32 سريرًا للإقامة بالعنابر الداخلية مع كافة الخدمات المُلحقة بها وعنبر إفاقة كامل التجهيز، بنسبة تنفيذ 80%، ووحدة زرع النخاع الجديدة، التابعة لمستشفى المواساة الجامعي، والتي تبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه، بتمويل من مؤسسة آل سليمان.