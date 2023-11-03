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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الفائز بالمركز الثاني في مسابقة تحدى القراءة

طالب أعدادي

طالب أعدادي بكفرالشيخ
طالب أعدادي بكفرالشيخ يفوز بمسابقة تحدي القراءة في الإمارات
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن فوز محمد وليد صقر، بالمركز الثاني على مستوى العالم العربي في مسابقة تحدي القراءة العربي، التي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة
وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطالب ولأسرته، ولمعلميه، ومشرفيه على هذا الإنجاز الكبير، مشيراً الى أن تعليم كفر الشيخ، يحقق مراكز متقدمه على مستوى الجمهورية والعالم العربي، ومستوى العالم في العديد من المسابقات الثقافية وغيرها من المجال والانشطة.
وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الطالب حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدي العربي، والتي شارك فيها 15 مليون طالب بكافة المحافظات المصرية،  في شهر أغسطس الماضي، وبعدها يشهرين حصل وليد محمد صقر، الطالب بمدرسة الكفر الشرقي بمركز الحامول، على المركز الثاني على مستوى العالم العربي، بمشاركة 20 مليون من الطلاب ب 18 دولة عربية.

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