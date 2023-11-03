الدقيقة 70.. التعادل يسيطر على مواجهة الزمالك وزد

يسيطر التعادل الإيجابي، على مواجهة الزمالك ونظيره زد، بعد مرور 70 دقيقة من د عمؤ در المباراة التي تجمع بينهما الآن على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيزي، مع الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، وعادل زد النتيجة في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى زيكو.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف روقا - أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – ناصر منسي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد طارق ومحمد حسام بيسو وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسامسون أكينيولا.