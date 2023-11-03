اقرأ غدا في "البوابة".. جرائم حرب.. الأورومتوسطى: ما يحدث بغزة إبادة جماعية.. ويجب محاسبة إسرائيل

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 4 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأمم المتحدة: 1.2 مليار دولار تكلفة تلبية احتياجات غزة والضفة الغربية

حصار صهيونى لمدينة غزة.. إعادة قسرية للعمال الفلسطينيين.. والاحتلال يقطع جميع العلاقات مع القطاع

جرائم حرب.. الأورومتوسطى: ما يحدث بغزة إبادة جماعية.. ويجب محاسبة إسرائيل

2070 حالة اعتقال فى فلسطين خلال أكتوبر الماضى

استطلاع لـ«معاريف»: انهيار شعبية الائتلاف الحاكم الصهيونى على خلفية خسائر الحرب

حركة يهودية أرجنتينية تدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيونى ووقف المجازر فى غزة

علامات معادية للصهيونية على واجهات مدارس فى فرنسا

لعلاج الجرحى.. إرسال حاملة مروحيات فرنسية ثانية لتحويلها إلى سفينة مستشفى