ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في "البوابة".. جرائم حرب.. الأورومتوسطى: ما يحدث بغزة إبادة جماعية.. ويجب محاسبة إسرائيل

العدد
العدد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 4 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأمم المتحدة: 1.2 مليار دولار تكلفة تلبية احتياجات غزة والضفة الغربية

حصار صهيونى لمدينة غزة.. إعادة قسرية للعمال الفلسطينيين.. والاحتلال يقطع جميع العلاقات مع القطاع

جرائم حرب.. الأورومتوسطى: ما يحدث بغزة إبادة جماعية.. ويجب محاسبة إسرائيل

2070 حالة اعتقال فى فلسطين خلال أكتوبر الماضى

استطلاع لـ«معاريف»: انهيار شعبية الائتلاف الحاكم الصهيونى على خلفية خسائر الحرب

حركة يهودية أرجنتينية تدعو إلى إنهاء الاحتلال الصهيونى ووقف المجازر فى غزة 

علامات معادية للصهيونية على واجهات مدارس فى فرنسا

لعلاج الجرحى.. إرسال حاملة مروحيات فرنسية ثانية لتحويلها إلى سفينة مستشفى

فلسطين الامم المتحده غزة جرائم حرب إسرائيل