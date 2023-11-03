رسميًا.. ماينز يفسخ عقد أنور الغازي بسبب دعمه لفلسطين

أعلن نادي ماينز الألماني، اليوم الجمعة، فسخ تعاقده مع الهولندي أنور الغازي لاعب الفريق، بشكل رسمي، بعد دعمه لفلسطين وتضامنه مع أرواح الشهداء في قطاع غزة.

وأصدر نادي ماينز، بيانًا رسميًا اليوم الجمعة يعلن من خلاله فسخ عقد لاعب الفريق أنور الغازي بسبب موقفه مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي الذي يشنه على حاليًا على قطاع غزة.

وقال البيان،: «ماينز ينهي العلاقة التعاقدية مع أنور الغازي بأثر فوري اليوم الجمعة».

وأضاف : «النادي يتخذ هذا الإجراء ردا على بيانات اللاعب ومنشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

كان صاحب الـ28 عامًا، انضم إلى ماينز في صفقة انتقال حر في سبتمبر الماضي، بعد رحيله عن أيندهوفن الهولندي، ليخوض مع الفريق الألماني 5 مباريات صنع خلالهم هدفًا وحيدًا.

أنور الغازي، أعلن دعمه الكامل لفلسطين يوم 7 أكتوبر الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاجئ بأن إدارة ماينز أوقفته حتى إشعار آخر، ليضطر اللاعب ذو الأصول الهولندية إلى حذف منشوره.

كما أعلن ماينز، ندم اللاعب عن موقفه، ليرد على هذه الإدعاءات بأنه لم يندم على ما فعله تجاه القضية الفلسطينية.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أصدر الغازي بعد ذلك بيانًا جديدًا، كذب من خلاله بيان إدارة ناديه، حول ندمه على منشوراته السابقة بشأن دعم فلسطين وغزة في ظل الأحداث الجارية مع الاحتلال الصهيوني.

جاء في بيان أنور الغازي: «لتجنب الشك، كان بياني في 27 أكتوبر 2023 هو بياني الوحيد والأخير لكل من نادي ماينز والجمهور فيما يتعلق بمنشوراتي على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة الماضية».

وأضاف: «أي بيانات أو تعليقات أو اعتذارات أخرى منسوبة لي على خلاف ذلك ليست صحيحة من الناحية الواقعية ولم أصرح بها أو أصرح بها».

وتابع الغازي: «لست نادمًا على موقفي، ولا أنأى بنفسي عما قلته، وأقف اليوم ودائمًا حتى آخر نفس لي، نصرة للإنسانية والمظلومين».

وواصل: «أنا لا أدين بمسؤولية خاصة لأي دولة، لا أعتقد أن أي أشخاص أو دول فوق المساءلة، كما أنهم ليسوا فوق القانون الدولي».

وأشارالغازي : «ليس لدي خيار سوى الثبات مع العدالة والشهادة للحق، وسأفعل ذلك حتى لو كان ضدي وعلى والدي وأقاربي وأصدقائي».

واستطرد: «لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لقتل أكثر من 3500 طفل في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية».

ولفت الغازي: «كيف يمكننا كعالم أن نبقى صامتين عندما تقول جمعية "أنقذوا الأطفال" الخيرية أن طفلًا واحدًا يُقتل كل 10 دقائق في غزة».

وأردف: «هذا يعني مقتل 9 أطفال بحلول الوقت الذي أكملت فيه مباراة كرة قدم واحدة، وهذا العدد يرتفع يومًا بعد يوم».

وشدد الغازي: «يجب على الجميع ألا نبقى صامتين بهذا الشكل، يجب علينا أن ندعو إلى وضع حد للقتل في غزة الآن!».

وأتم قائلًا: «أنا ضد الحرب والعنف، أنا ضد قتل جميع المدنيين الأبرياء، أنا ضد كل أشكال التمييز، أنا ضد الإسلاموفوبيا، أنا ضد معاداة السامية، أنا ضد الإبادة الجماعية، أنا ضد التمييز العنصري، أنا ضد الاحتلال، أنا ضد القمع».