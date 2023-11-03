وزير الدفاع الكويتي يبحث التعاون المشترك مع الصين

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، مع رئيس التعاون الدولي في لجنة الإصلاح الاقتصادي والتنمية الصينية دنج جي أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت والصين.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية -في بيان اليوم الجمعة- أن الشيخ أحمد الفهد، أكد خلال استقبالة المسئول الصيني على أهمية المضي قدما نحو وضع الاتفاقيات المبرمة قيد التنفيذ والعمل الثنائي على سرعة الإنجاز لاسيما في ظل الدعم اللامحدود من قبل قيادتي البلدين بما يعزز ويدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويضعهما في شراكة تنموية طويلة المدى.

وذكر البيان أن الشيخ أحمد الفهد شدد على أن الكويت تتطلع في القريب العاجل إلى البدء بالإجراءات التنفيذية لتفعيل الاتفاقيات وصولا إلى إطلاق العمل بتنفيذ المشاريع التنموية.