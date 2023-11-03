2070 حالة اعتقال فى فلسطين خلال أكتوبر الماضى

الجمعة 03/نوفمبر/2023 - 08:03 م

استعرضت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أبرز المعطيات حول عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وواقع المعتقلين في ضوء العدوان الشامل والإبادة المتواصلة بحق شعبنا.

وقالت المؤسسات التي تضم هيئة شئون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس، في تقرير لها، اليوم الجمعة، إنها وثقت ٢٠٧٠ حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال شهر أكتوبر، من بينها ١٤٥ طفلا، وأكثر من ٥٥ امرأة.

وأضافت أن التحول الأبرز على معطيات المعتقلين، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداري، إذ أصدر الاحتلال خلال تشرين الأول ١٠٣٤ أمر اعتقال إداري، من بينها ٩٠٤ أوامر جديدة، و١٣٠ أمر تجديد.

وصعد الاحتلال من حملات الاعتقال بعد السابع من شهر اكتوبر المنصرم، وبلغت حالات الاعتقال حتى نهاية الشهر ١٧٦٠، شملت كافة الفئات، من بينها ١٧ صحفيا، فيما تركزت حملات الاعتقال في محافظة الخليل وبلداتها، فيما بلغت حالات الاعتقال فيها ٥٠٠، تليها القدس التي سُجل فيها أكثر من ٤٠٠ حالة اعتقال.

وأوضحت المؤسسات أن المعطيات حول حالات الاعتقال شملت كل من تعرض للاعتقال خلال هذه المدة، سواء من أبقى الاحتلال على اعتقاله، وجرى نقله إلى المعتقلات لاحقا، أو من جرى الإفراج عنهم بعد فترة وجيزة من الاعتقال.

ووفقا للمعطيات، فإن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر نحو ٧٠٠٠ معتقل، من بينهم ٦٢ معتقلة، في حين لا تتوفر أعداد دقيقة للمعتقلين الأطفال، فيما بلغ عدد المعتقلين من قطاع غزة ١٠٥.