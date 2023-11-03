الأمم المتحدة: 1.2 مليار دولار تكلفة تلبية احتياجات غزة والضفة الغربية.. و"النواب الأمريكي" يخصص 14.5 مليار دولار مساعدات لـ "تل أبيب"

قدرت الأمم المتحدة، احتياجات قطاع غزة والضفة الغربية بنحو ١.٢ مليار دولار، وقالت الوكالة المسئولة عن تنسيق الشئون الإنسانية إن تكلفة تلبية احتياجات ٢.٧ مليون شخص، أي مجموع سكان غزة و٥٠٠ ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بنحو ١.٢ مليار دولار.

فيما وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على برنامج مساعدات عسكرية بقيمة ١٤.٥ مليار دولار للكيان الصهيوني، لكن فرصة نجاح هذا الإجراء المحافظ ضئيلة، حيث وعد الرئيس جو بايدن باستخدام حق النقض ضده إذا لم يتضمن القانون أيضًا دعم أوكرانيا.

ويريد الرئيس الأمريكي فرض مشروع بقيمة ١٠٦ مليارات دولار، من شأنه أن يدعم، بالإضافة إلى الكيان الصهيوني وأوكرانيا، جهود الولايات المتحدة لمواجهة الصين وضمان الأمن على الحدود الأمريكية مع المكسيك، ويعارض العديد من الجمهوريين إرسال مساعدات إضافية إلى أوكرانيا.

وفي حين أن المبلغ المخصص للكيان الصهيوني في مشروع قانون مجلس النواب مماثل للمبلغ الذي طلبه بايدن، قال البيت الأبيض إن حقيقة أن الخطة الجمهورية لم تتضمن المساعدات الإنسانية لغزة كانت "خطأ فادحا".