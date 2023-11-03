وزير الخارجية السعودي يثمن تأييد الصين للقرار الأممي بوقف فوري لإطلاق النار

ثمن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تأييد الصين لقرار الأمم المتحدة الصادريوم الجمعة الماضية، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، لبحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزل.

وناقش الجانبان - خلال الاتصال الهاتفي - أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.