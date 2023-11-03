الدوري السعودي.. الهلال يغرد منفردا في الصدارة بتخطي الفتح بثنائية

واصل فريق الهلال، انتصاراته في الدوري السعودي وحفاظه على صدارة الترتيب، بالفوز على الفتح بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن.

كان الشوط الأول، انتهى بتقدم الزعيم بهدف للا شئ، سجله الصربي ألكسندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من المباراة.

وفي الشوط الثاني، نجح سالم الدوسري قائد الفريق في تأكيد فوز الهلال على الفتح، وذلك في الدقيقة 90+3 من صناعة زميله محمد البريك.

ويغرد الهلال بهذا الفوز وحيدًا على صدارة الدوري السعودي، قبل أن يخوض النصر مباراة نفس الجولة أمام الخليج غدًا السبت.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد الهلال إلى 32 نقطة على قمة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف حتى الآن، فيما تجمد رصيد الفتح عند 23 نقطة في المركز الرابع.