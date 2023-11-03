حمدي فتحي يسجل وبانون يهدر ركلة جزاء.. الوكرة يهزم قطر بالدوري القطري

حقق فريق الوكرة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، انتصارًا ثمينًا على ضيفه قطر بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري.

تواجد فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة في مواجهة قطر، وخاض دقائق المباراة كاملة، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 90+5.

سجل فتحي هدف اللقاء الوحيد، بتسديدة قوية على خط منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة منذ الدقيقة 37، ليحصد لفريقه 3 نقاط حافظت على تواجد الوكرة في المربع الذهبي من الدوري القطري هذا الموسم.

وكاد فريق قطر، أن يدرك التعادل في الدقيقة 90، حيث احتسبت له ركلة جزاء، لكن أهدرها المدافع المغربي بدر بانون، زميل حمدي فتحي السابق في الأهلي خلال السنوات الماضية.

وبتلك النتيجة، رفع الوكرة رصيده إلى 17 نقطة ليحتل بها المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري القطري، فيما تجمد رصيد قطر عند 8 نقاط في المركز السابع.