تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد الجعبري في مدينة الخليل

شيع أبناء محافظة الخليل، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل محمد وائل الجعبري (17 عاما) في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وانطلق موكب التشييع من أمام منزل عائلة الشهيد في حارة الجعبري بالخليل، بعد أن ألقيت عليه نظرة الوداع، ونقل جثمانه الطاهر الى مسجد نمرة، حيث وأدى المشيعون الصلاة عليه قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان الشهيد الجعبري اصيب، ظهر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي إصابة بليغة في الرقبة والصدر، خلال مواجهات وسط الخليل، ارتقى على إثرها شهيدا في مستشفى الخليل الحكومي.

وكانت محافظة الخليل قد شيعت في وقت سابق من اليوم جثماني الشهيدين محمد سعيد العزة، ووديع يحي النجار، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها فجرا لمخيم الفوار جنوب الخليل.