بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بأسوان

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الزراعى بمركز دراو بمحافظة أسوان، وتم استدعاء الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وهم: "شاذلى عبد الله محمود، 29 سنة، محمد حشمت محمد، 15 سنة، خالد رضوان أحمد، 15 سنة، محمد إبراهيم توفيق، 15 سنة، محمود أحمد على، 16 سنة، شريفة عبد المنعم أحمد، 13 سنة، وشقيقتها منار، 18 سنة، محمد على محمد، 15 سنة، فهد حسن ياسين، 11 سنة، على أبو الحسن حسين، 13 سنة".

وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات بالجسم متفرقة وإغماءات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.