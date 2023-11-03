برلماني: القصف الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة من أبشع جرائم الإنسانية

استنكر النائب عبده ابو عايشه ، عضو مجلس الشيوخ، القصف الإسرائيلي لمستشفى الشفاء في غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين، مؤكدا أنها تعد من أبشع الجرائم في حق الإنسانية.



وأوضح أبو عايشه فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن ما حدث تجاوز مرحلة انتهاك أحكام القانون الدولي والإنساني بل هي جريمة إبادة للشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة والذى يندى لها الجبين، مطالبا بموقف دولي حاد وصارم ضد الاعتداءات الإسرائيلية.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولى بالاستيقاظ من ثباته العميق، وإيقاف تلك الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف الجرحى و المواطنين الفلسطينيين العزل.

وطالب أبو عايشه ،المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس ألأمن بالتدخل الفوري والعاجل لوقف تلك المجازر الدموية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتوقف عن الانحياز الأعمي للكيان الصهيوني الإسرائيلي وتحكيم صوت الضمير الإنساني لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل .



واختتم بأن ما يقوم به جيش الاحتلال ونتياهو بغزة ، جريمة لابد أن تقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية،و بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان".

