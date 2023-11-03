تعرف علي حصاد وزارة الشباب والرياضة الأسبوعي لأهم الأنشطة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي تقريرها الاسبوعي والذي يتضمن أهم اجتماعات وزيارات وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى أهم انشطة وبرامج قطاعي الشباب والرياضة بوزارة الشباب والرياضة وبعض الفاعليات مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات والتي تم تنفيذها خلال الأسبوع من يوم ٢٨/١٠ لــ ٢ نوفمبر ٢٠٢٣، نستعرض أهمها في التقرير التالي:

** أهم اللقاءات والاجتماعات التي عقدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة والهيئات التابعة:



• شارك الدكتور أشرف صبحي، في ملتقي القيادات الشبابية والنسائية، لإبراز دور المرأة الكبير في المجتمع، والذي يأتي تحت شعار "أنتى التحدي".

• استقبل الدكتور أشرف صبحي، جينة بنت محسن بن حيدر درويش نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشؤن العربية عضو مجلس الشورى وعضو مجلس ادارة اتحاد كرة القدم بسلطنة عمان، لبحث سبل التعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.

• افتتح الدكتور أشرف صبحي، فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وافريقيا، بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي في العالم يمثلون 37 دولة عربية وافريقية واوروبية.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ورئيس الاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ورئيس الاتحادين العربي والآسيوي والقطري وعضو الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ورئيس الاتحاد المصري للأثقال، على هامش استضافة مصر لثلاث بطولات في رفع الأثقال.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، فعاليات الجلسة الأولي من جلسات الملتقي الدولي للاستثمار وصناعة الرياضة، تحت عنوان "مستقبل الرياضة الجامعية الافريقية نحو افاق التطوير".

• بحث الدكتور أشرف صبحي، مسؤولي وزارة التخطيط وهيئة النيابة الادارية سبل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية، بحيث يكون التصويت الكترونياً في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة للوزارة.

• شهد الدكتور أشرف صبحي، عبر الفيديو كونفرانس، انطلاق فاعلية " learn 6" من خلال مشروع شباب يدير شباب "YLY"، للعام السادس على التوالي، بكل محافظات مصر، بمشاركة أكثر من ١٥ ألف شاب وفتاة، داخل الجامعات والمدارس ومراكز الشباب.

• شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد والتي اقيمت في القاهرة خلال الفترة من ٢٩ وحتى ٣٠ اكتوبر الماضي، لبحث سبل النهوض بالرياضة الجامعية في افريقيا.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، بأعضاء اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، تناول اللقاء عرض المقترحات والاستعدادات الخاصة بكل جهة، لوضع تصور نهائي للمشروع والبدء في تنفيذها.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، اللواء أيمن شويتة رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، لبحث استعدادات بعثة الاتحاد المشاركة في البطولة الافريقية للكانوي والكياك، التي ستقام في نيجيريا خلال الشهر الجاري، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، السفير أحمد حمدي السفير المصري في بيرو، تناول اللقاء التنسيق لتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيرو في العديد من المجالات ومنها الشبابية والرياضية.

• التقي الدكتور أشرف صبحي، الوفد الفلسطيني المُشارك بسفينة النيل للشباب العربي، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة ١٥ دولة عربية.

**ومع استمرار حصد أبطال المنتخبات القومية المصرية الميداليات في الألعاب الرياضية المختلفة وتربعهم على منصات التتويج، قدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة والاشادة بالإنجازات التالية:

• هنأ الدكتور أشرف صبحي، البطل محمد طاهر زيادة لحصوله على المركز الرابع في نهائي البطولة العالمية بالجائزة الكبرى لقفز الموانع بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج المميزة لأبطال مصر في رياضة الكاراتيه على مستوي الكبار وذوي الهمم، في بطولة العالم ببودابست في المجر، حيث حصل منتخب الكاراتيه للكبار على المركز الثاني بثمانية ميداليات ومنتخب ذوي الهمم على المركز الأول بتسعة ميداليات.

• أثني الدكتور أشرف صبحي، على أداء المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعد حصد وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات.

• أوفد الدكتور أشرف صبحي، وفداً رسمياً من الوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب المصري للكاراتيه للكبار ولذوي الاحتياجات الخاصة، بعد المشاركة في بطولة العالم والتي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بمشاركة 17 لاعب ولاعبة من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، في منافسات البطولة العربية للكبار والشباب والناشئين، البطولة الأفريقية للكبار والشباب والناشئين، وبطولة كأس الأندية الأفريقية لرفع الأثقال.

• أشاد الدكتور أشرف صبحي، بالإنجازات التاريخية للأبطال المصريين في الفروسية على كافة المستويات والبطولات والمشاركات، حيث حقق الفارس نائل نصار الفوز بالميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى للفروسية، التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.



** نختتم حصادنا الأسبوعي بأهم الأنشطة والفاعليات التي نظمتها الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة:

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية، بالتعاون مع اليونيسف، فعاليات معسكرات برامج تمكين الفتيات في مجال الرياضة من أجل التنمية، تحت عنوان "لياقتي مهارتي...دووى".

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة منافسات النسخة الأولي من بطولة بورتولمبيكس، علي ملاعب نادي بورتو الرياضي في بورتوسعيد، بمشاركة عدد كبير من المدارس الدولية والجامعات علي مستوي الجمهورية.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسف، تنفيذ ورش اليوم الواحد ببرنامج "فنون تنموية" بمراكز الشباب، تحت شعار "الشباب والمناخ".

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم ٣٥ لشباب المحافظات الحدودية، بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر للدراسات العسكرية العليا.

• عقدت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، لقاءً تثقيفياً حول تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية، تحت شعار " شارك.. الكلمة كلمتك" بمحافظة بورسعيد.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة في مختلف محافظات الجمهورية، تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء أندية التطوع والفتاة.

• نفذت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جامعة أسيوط، فعاليات المهرجان الرياضي الأول للكروس فيت، تحت شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بمشاركة ٨٠٠ طالباً وطالبة من طلاب الجامعة.

• أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمشيخة الأزهر الشريف، الموسم الثالث من برنامج "نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف" بمشاركة الكوادر الطلابية من جامعة قناة السويس.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير "مكتب قادرون باختلاف" تنفيذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الابداع لذوي القدرات والهمم بمراكز الشباب بالمحافظات المختلفة.

• واصلت وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة "، بمراكز الشباب على مستوي المحافظات، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية.

• افتتحت وزارة الشباب والرياضة، ملتقى توظيف الشباب مشروع "شباب للمستقبل" في شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بمركز شباب الجزيرة بالقاهرة.

• أقـامـت وزارة الشبـاب والـريــاضـة من خلال مكتب "فـن إدارة الحيـاة"، حزمة من الأنشطة والمحاضرات وورش العمل التدريبية المتخصصة، منها "السوشيال ميديا، علاج الجمعي (جلسات جماعية)، ارسم مستقبلك، الاحتياجات النفسية، الوعي التام، اولوياتك حياتك، بناء الشخصية الإيجابية، إدارة الوقت، دعم واحتواء المتضررين من الأحداث الراهنة في فلسطين".