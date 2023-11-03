بيلينجهام لاعب الشهر في ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، فوز لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام، بجائزة أفضل لاعب في النادي عن شهر أكتوبر الماضي.

ويواصل بيلينجهام تألقه منذ انضمامه للريال قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويقدم مستوى مميزًا في موسمه الأول مع الملكي.

وفاز بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد، متفوقًا على زملاءه بالفريق، داني كارفخال، فينيسيوس جونيور، أنطونيو روديجير، وفيديريكو فالفيردي.

ويتوج بيلينجهام بالجائزة، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حصد جائزة لاعب الشهر في النادي في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وتألق الدولي الإنجليزي خلال شهر أكتوبر المنصرم، وتوج مجهوداته خلال هذا الشهر، بحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني وجائزة أفضل لاعب في نادي ريال مدريد.

وخاض جود بيلينجهام 13 مباراة حتى الآن رفقة ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 13 هدفًا وصنع 3 أهداف آخرين.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، متساويًا في عدد النقاط مع جيرونا الوصيف.