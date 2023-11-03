فلسطين:الفشل الدولي في حماية المدنيين يمكن إسرائيل من اختطاف المجتمع الدولي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه من الواضح أن الفشل الدولي في وقف الحرب وتطبيق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يجر المزيد من الفشل ليس فقط بوقف الحرب، وإنما أيضا بحماية المدنيين وتأمين شربة ماء لهم، بما يعني أن استمرار العجز الدولي في وقف الحرب حتى اللحظة يمكن إسرائيل من اختطاف كامل للمجتمع الدولي، وتدمير مرتكزات النظام العالمي القانونية واستبدالها بشريعة الغاب.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات- في بيان صحفي- استمرار حرب الاحتلال المفتوحة والمدمرة في قطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي، التي تخلف كل لحظة المزيد من الدمار والشهداء والمصابين والنزوح، وباتت تهدد بشكل جدي بوقف كامل مناحي الحياة الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات وجميع أنواع الأعمال الإغاثية على اختلاف مستوياتها، في حرب إبادة جماعية غير مسبوقة.

كما أدانت الوزارة كذلك اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي أدت منذ فجر اليوم إلى استشهاد 11 فلسطينيا وعدد من الجرحى، بما في ذلك التصعيد الحاصل في عربدات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما أدانت بشدة اقتطاع حكومة الاحتلال أموال الشعب الفلسطيني بحجج وذرائع واهية.