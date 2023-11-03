ذهبية وفضية لمصر فى بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

انتهت منافسات أوزان 67 و 7 3 و 79 كجم، في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 حتى 5 نوفمبر الجاري، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاءت نتائج وزن 67 كجم كالتالي:-

- ماكا كفينشيا بطلة جورجيا تحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 84 كجم.

- ناتيلا جاميدوفا بطلة جورجيا تحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 64 كجم.

بينما جاءت نتائج وزن 73 كجم كالتالي:-

- صفاء حسن البطلة المصرية تحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 127 كجم.

- إيمان شلبي البطلة المصرية تحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 90 كجم.

- لاريسا مارينينكوفا بطلة مولدوفا تحصل على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل 85 كجم.

وجاءت نتائج وزن 79 كجم كالتالي:-

- نصيرة محمد بطلة الجزائر تحقق الميدالية الذهبية بعد رفع ثقل 127 كجم.

- سافاشفيلي بطلة جورجيا تحصد الميدالية الفضية بعد رفع ثقل 54 كجم.

يحضر منافسات البطولة كلًا من عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتور شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية بوزارة الشباب والرياضة، و متولي مطحنة نجم منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي.

يشارك في منافسات البطولة 70 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة وهم: “إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر“.

وتستكمل منافسات اليوم الأول، بمشاركة الثلاثي طه عادل وفؤاد السيد وعادل الحوت في منافسات وزن 54 كجم.

كما يشارك الثنائي محمد المنياوي وحسام الجعفري في منافسات وزن 59 كجم.

وتعد هذه البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين، وقد استعد المنتخب جيدًا لها فقد بدأها بمعسكر مغلق منذ فترة بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتم انتقاله إلى فندق الإقامة بصالة حسن مصطفى.