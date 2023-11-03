شاهد.. حمدي فتحي يتقدم لـ«الوكرة» على قطر في الشوط الأول

تقدم فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، على نظيره قطر بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري.

ويتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة في مواجهة قطر، في ظل اعتماد المدرب الإسباني لوبيز عليه منذ انتقاله للفريق قادمًا من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسجل حمدي فتحي، هدف تقدم فريقه على ضيفه اليوم، بتسديدة قوية على خط منطقة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة منذ الدقيقة 37، ولينتهي الشوط الأول بتقدم الوكرة على قطر بنتيجة 1-0.

ويحتل فريق الوكرة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يدخل فريق قطر اللقاء وهو بالمركز السابع وفي رصيده 8 نقاط.