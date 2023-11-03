اللص المنحوس.. أمسك به الأهالي فأنهي حياته قفزا بأكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات مصرع عاطل احتجزه سائقون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بسقوط أحد الأشخاص من شقة بعقار كائن بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين سقوط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة المنيا من نافذة الشقة المشار إليها مما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، وتوفي عقب وصوله إلى المستشفى إثر إصابته.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائقين "مستأجرين للشقة محل الواقعة"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما قاما بالإمساك بالمجني عليه حال شروعه في سرقة شقة أخرى بالعقار المجاور للعقار سكنهما، مستأجرة لأصدقائهما، وبتفتيشه بمعرفتهما عثرا بحوزته على هاتفان محمول أحدهما خاص بالمجني عليه والآخر لشخص آخر، وأنهما تعرضا لواقعة سرقة هاتف محمول من الشقة محل سكنهما.

على إثر ذلك قاما باصطحاب المذكور واحتجازه داخل الشقة وتقييده والتعدي عليه بالضرب بعصا جلدية لاتهامه بسرقة الهاتف المحمول، وقاما بفك قيده لإطعامه إلا أنه قام بمغافلتهما والقفز من شرفة إحدى الغرف وسقوطه أرضا، وأرشدا عن الحبل والعصا الجلدية المستخدمين في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.