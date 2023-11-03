زيادة البنزين.. محافظ الدقهلية ينفى تحريك تعريفة الأجرة ولجان متابعة للمواقف والمحطات

نفى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ودود اي تعديل على سعر الأجرة التعريفية لكافة سيارات الأجرة علي مستوي المحافظة ،مشيرا الى ان التعريفة ثابتة لن تتغير.

وقال محافظ الدقهلية فى تصريحات صحية، مساء اليوم الجمعة، أن جرى تكليف السيد دايره، وكيل وزارة التموين بالدقهلية و أحمد البنداري، مدير عام المواقف بالمحافظة بالمرور علي كافة المواقف العمومية للتأكد من ثبات الأجرة التعريفية ، والمرور علي كافة محطات تموين السيارات للتأكد من حسن سير صرف المنتجات البترولية وفقا للأسعار الجديدة وكذا اجراء الجرد الفعلي للمحطات .

وقرر " المحافظ " تشكيل لجان رئيسية وفرعية للمرور علي مواقف السيارات العمومية والتاكسي والسرفيس وشركات النقل الجماعي للتأكد من ثبات تعريفة الركوب بالخطوط العامة والداخلية وعدم تقسيم الخط والالتزام بالحمولة المقررة ، بالإضافة إلي تشكيل لجان فرعية بكافة الوحدات المحلية للمرور والمتابعة والتنسيق مع اللجنة العامة .

كما قرر " مختار " تشكيل لجنة للمرور علي كافة محطات تموين السيارات للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالاسعار المقرره وعدم حجبها وحصر الكميات الموجوده بكل محطه قبل زيادة الأسعار من خلال الدفاتر وبعد زيادة الأسعار من خلال التأكد الفعلي من محطات الوقود بالتنسيق مع الجهات المختصة .

ووجه " المحافظ " بتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين سواء من أصحاب سيارات الأجرة او أصحاب محطات تموين السيارات .

وشدد " مختار " علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمه ضد المخالفين غير الملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين .

وبدأ تطبيق قرار تحريك أسعار البنزين في محطات الوقود بدءا من الثامنة صباح اليوم الجمعة، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ليكون " 10 جنيهات للتر البنزين 80 و 11.50جنيها للتر البنزين 92، و12.50 جنيها للتر البنزين 95، بينما تقرر تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

ووفقا للقرار الحكومي جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي حرصاً على الصالح العام لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علما بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023.

حملات على المواقف ومحطات الوقود فى الدقهلية

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