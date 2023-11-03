مى عمر: ما يحدث فى غزة جريمة حرب يجب إيقافها

إستنكرت الفنانة مى عمر العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى خلال الأسابيع الماضية وحتى الآن، أمام أعين العالم الغربى مدعى الديمقراطية.

وعلقت فى منشور لها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بصورة بها آثار الدمار الشامل جراء القصف على غزة، ومكتوب عليها بالانجليزيه "أوقفوا إطلاق النار من أجل الإنسانية"، قائلة: "ما يحدث فى غزة من قتل مدنيين وأطفال هو جريمة حرب ويجب أن يتم وقفها".

يشار إلى أن فنانى مصر دعموا القضية الفلسطينية بالكثير من الطرق، ما بين التبرع وحملات مواجهة الكذب الغربى للأحداث على منصات التواصل الاجتماعى، إلى جانب التواجد بالمساعدات على أرض الواقع مع الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر المصرى.

يذكر أن الكيان الإسرائيلي المجرم مازال يمارس كل العدوان والمجازر الإنسانية، على المدنيين السلميين الفلسطينيين، من نساء وأطفال وشيوخ، إلى جانب القصف للمناطق السكنية والمستشفيات، فى عار على جبين المجتمع الغربى وكل من سمح بدعم وإستمرار الكيان الإسرائيلي المجرم.