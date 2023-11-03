مجزرة جديدة أمام مستشفى الشفاء الطبي بغزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف الصهيوني استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، مشيرة إلى أن الاحتلال الصهيوني تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي.

ومن جانبه قال مدير عام المستشفيات في غزة: مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي.

ومن جانبه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان قوات الاحتلال قصفت بصاروخ مدخل مستشفى الشفاء بالتزامن مع لحظة خروج قافلة الإسعافات التي تحمل الجرحى المتجهين إلى الجنوب تمهيدًا لسفرهم إلى خارج.

وأسفر القصف- بحسب قناة الميادين سقوط جرحى من جراء استهداف الاحتلال قافلة الإسعافات المتجهة إلى معبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء في غزة.