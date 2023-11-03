ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجزرة جديدة أمام مستشفى الشفاء الطبي بغزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف الصهيوني استهدف سيارات إسعاف في أكثر من موقع، مشيرة إلى أن الاحتلال الصهيوني تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء الطبي.

ومن جانبه قال مدير عام المستشفيات في غزة: مجزرة جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي.

ومن جانبه  المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان قوات الاحتلال قصفت بصاروخ مدخل مستشفى الشفاء بالتزامن مع لحظة خروج قافلة الإسعافات التي تحمل الجرحى المتجهين إلى الجنوب تمهيدًا لسفرهم إلى خارج.

وأسفر القصف- بحسب قناة الميادين سقوط  جرحى من جراء استهداف الاحتلال قافلة الإسعافات المتجهة إلى معبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء في غزة.

الصحة الفلسطينية مجمع الشفاء الطبي غزة