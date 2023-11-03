حكم سوداني يدير مباراة الوداد وصن داونز في الدوري الأفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، حكم مباراة ذهاب نهائي بطولة الدوري الأفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وأسندت لجنة الحكام بـ«كاف»، مهمة إدارة مباراة الوداد وصن داونز، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، إلى الحكم السوداني محمود إسماعيل.

ويستضيف فريق الوداد، مباراة ذهاب نهائي الدوري الأفريقي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم الأحد المقبل الموافق 5 نوفمبر، على أن يحل ضيفًا على صن داونز في مباراة الإياب يوم السبت 11 نوفمبر على ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

ويتواجد الحكم الجزائري مصطفى غربال في غرفة تقنية الفيديو لمباراة الذهاب، التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الوداد، تأهل إلى النهائي بعدما تغلب على الترجي التونسي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل 1-1.

أما صن داونز، بلغ نهائي البطولة بعدما تخطى الأهلي في نصف النهائي، حيث فاز ذهابًا بهدف للا شئ، ثم تعادل سلبيًا في القاهرة.

يذكر أن، الحكم محمود إسماعيل، أدار مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي بين الوداد وصن داونز.