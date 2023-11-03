إصابات خطرة بالعين.. وصول مصابين من غزة للعلاج ببورسعيد والهلال الأحمر يستعد

أعلن المهندس محمد صبحي، عضو مجلس إدارة الجمعية ببورسعيد، ومسئول الإعلام بالفرع، اليوم الجمعة، عن وصول 6 مصابين من قطاع غزة للعلاج في مستشفى الرمد ببورسعيد ومعهم 3 مرافقين.

وأوضح "صبحي" أن الهلال الأحمر جهة مساعدة للجهات المختلفة في الدولة المصرية في حالات الطوارئ والكوارث، لذلك منذ بداية الأزمة جرى تفعيل غرفة عمليات لتكون جاهزة لتنفيذ أي تكليفات، لافتا أنهم تلقوا بالأمس تعليمات من الهلال الأحمر المركزي بالاستعداد لوصول 6 مصابين معهم 3 مرافقين من قطاع غزة إلى مستشفى الرمد ببورسعيد.

وأكد على أن من استقبل المصابين وقدم لهم كافة الرعاية هي أجهزة الدولة المصرية المختلفة ولكنهم حاليا في مرحلة الاستعداد، موضحا أن وصول المصابين إلى مستشفى الرمد يعني أن الإصابات في العين، لكن كافة تفاصيل المصابين وحالتهم الصحية هو أمر يخص وزارة الصحة وأجهزة الدولة.

وأشار إلى أنه جرى استدعاء الفرق المختلفة لتكون على آهبة الاستعداد للتدخل في حالة الطلب منهم ومنها فرق الطوارئ، والتدخل السريع، وفريق دعم نفسي لتقديم الدعم النفسي للأخوة المصابين ومرافقيهم القادمين من القطاع بعد المشاهد والأوضاع الصعبة التي واجهتها.