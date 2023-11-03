بسبب سعر هاتف.. ضبط المتهمين بإصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض علي المتهمين باصابة شخصين بطلقات نارية تصادف مرورهما أثناء نشوب مشاجرة بسبب قيمة هاتف محمول بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

كان قد تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة حدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابان بدائرة القسم.

وبالإنتقال تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، طرف ثان عاطلَين "لهما معلومات جنائية" لخلافات حول القيمة المالية لهاتف محمول تطورت لمشاجرة أطلق خلالها أحد أفراد الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثانى فأحدث إصابة شخصين تصادف تواجدهما بمحل البلاغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أفراد الطرف الأول وبحوزة أحدهم "فرد محلى، عدد من الطلقات" وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.