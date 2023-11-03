عودة بيدري.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ريال سوسيداد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويحل فريق برشلونة، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره ريال سوسيداد بملعب أنويتا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة البلوجرانا للمباراة، عودة بيدري جونزاليس بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ بداية الموسم الجاري 2023-2024، وغاب على إثرها عن مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد السابقة في الدوري الإسباني.

واستمر غياب لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج للإصابة، بجانب عدم تواجد سيرجي روبيرتو لنفس السبب.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد

حراسة المرمى: تير شتيجن – إنياكي بينا – أندير أسترالاجا

خط الدفاع: جواو كانسيلو – أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – كريستنسن – ماركوس ألونسو – جول كوندي.

خط الوسط: روميو – فيرمين لوبيز – إلكاي جوندوجان – بابلو جافي – كاسادو – بيدري جونزاليس.

وفي الهجوم: فيران توريس – جواو فيليكس – لامين يامال – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

ويحتل برشلونة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، فيما يأتي ريال سوسيداد خامسًا وفي رصيده 19 نقطة.