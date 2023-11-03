ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية تُحذر من كارثة جراء توقف مولدات الكهرباء فى مجمع الشفاء بغزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، من كارثة إنسانية قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة، جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية؛ بسبب نفاد الوقود في مجمع "الشفاء" الطبى فى قطاع غزة.
وأوضحت الكيلة في بيان صحفي أن المولدات الثانوية التي تم تشغيلها فى مجمع "الشفاء" الطبى لا تكفي إلا لتشغيل ثلاثة أقسام رئيسية حساسة ولساعات فقط.
وقالت الوزيرة الفلسطينية إن 16 مستشفى من أصل 35 متوقفة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وعدد آخر مهدد بالخروج عن الخدمة خلال أقل من 24 ساعة.

الصحة الفلسطينية كارثة إنسانية غزة القصف الاسرائيلي نفاد الوقود