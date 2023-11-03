بايدن يحذر إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافهم العسكرية لو استمرت الحرب لفترة أطول

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه إسرائيل من أنه سيصبح من الصعب عليها بشكل متزايد تحقيق أهدافها العسكرية في غزة مع اشتداد الغضب العالمي بشأن حجم المعاناة الإنسانية هناك.

وأكد بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن اللذان غادرا أمس الخميس إلى إسرائيل برسالة حول حماية أرواح المدنيين على هذه القضية صراحة في محادثاتهم الخاصة الأخيرة مع الإسرائيليين، وأخبروهم أن تآكل الدعم سيكون له عواقب استراتيجية وخيمة لعمليات الجيش الإسرائيلي ضد حماس وفق ما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

وخلف الكواليس، يعتقد المسؤولون الأمريكيون أيضًا أن الوقت المتاح لإسرائيل محدود لمحاولة تحقيق هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس في عمليتها الحالية قبل أن تصل الضجة حول المعاناة الإنسانية والخسائر في صفوف المدنيين ــ والدعوات إلى وقف إطلاق النار ــ إلى نقطة التحول.

وفي الواقع، هناك اعتراف داخل الإدارة بأن تلك اللحظة قد تأتي بسرعة، حيث يعتقد بعض المستشارين المقربين للرئيس أنه لم يتبق سوى أسابيع، وليس أشهر، قبل أن يصبح رفض الضغوط على الحكومة الأمريكية للدعوة علنًا لوقف إطلاق النار أمرًا لا يمكن الدفاع عنه، حسبما تقول المصادر لشبكة سي إن إن.

ولم تظهر أي مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي يتباطأ فلقد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه يحاصر مدينة غزة و"يعمق" عملياته هناك. وشهدت شبكة "سي إن إن" سماء شمال غزة مضاءة بالقنابل المضيئة والانفجارات مع اشتداد القصف في وقت متأخر من ليلة الخميس.

وقال مصدران مطلعان على الأمر إن ما أثار استياء بايدن وفريق الأمن القومي بشكل خاص هو الغارات الجوية الإسرائيلية هذا الأسبوع التي استهدفت مخيمًا للاجئين في شمال غزة، مما أدى إلى مشاهد قاتمة من الدمار والوفيات على نطاق واسع. وقال أحد المصادر إن الرئيس "لم يعجبه هذا على الإطلاق".

وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة: "المشكلة بالنسبة لإسرائيل هي أن الانتقادات أصبحت أكثر، ليس فقط بين منتقديها، ولكن من أفضل أصدقائها".

وزعم المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس أن الغارة كانت تستهدف قائدًا في حماس مختبئًا تحت الأرض وأنه عندما انهار المجمع من المحتمل أن يكون قد انهار المباني القريبة.

وبالفعل، أغلقت الاحتجاجات الشوارع في العواصم الغربية، بل وأعاقت حملة خاصة لجمع التبرعات حضرها بايدن يوم الأربعاء في مينيسوتا. وصرخ أحد الحضور: "باعتباري حاخامًا، أحتاج منك أن تدعو إلى وقف إطلاق النار الآن".

ورد بايدن بتوجيه دعوة صريحة إلى التوقف المؤقتل لقتال: "أعتقد أننا بحاجة إلى التوقف المؤقت"، مضيفًا لاحقًا عندما ضغط عليه المتظاهر: "التوقف يعني إعطاء الوقت لإخراج السجناء".

ويصر المسؤولون على أن الرئيس لم يضع أي خطوط حمراء لإسرائيل. وحتى هذه اللحظة، بذل البيت الأبيض جهودًا كبيرة لتجنب الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بحجة أن القيام بذلك لن يساعد إلا حماس من خلال منح المنظمة الوقت لإعادة تجميع صفوفها والتخطيط لعمليات مستقبلية.

وأخبر بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الصور المتواصلة للنساء والأطفال الفلسطينيين الذين يتم انتشالهم من تحت الأنقاض يمكن أن تبدأ في تضييق قدرة إسرائيل على المضي قدمًا في عمليتها الحالية، وفقًا لمسؤولين كبار في الإدارة.

وفي محادثاته مع نتنياهو، حذر بايدن من أن المجتمع الدولي سيحكم على إسرائيل بقسوة إذا لم تتخذ خطوات لتخفيف المعاناة الإنسانية بشكل كبير وتقليل الوفيات بين المدنيين الفلسطينيين.

ولا يقتصر ذلك على هجوم الجيش الإسرائيلي في غزة فقط: ففي مكالمة هاتفية مع نتنياهو يوم الأحد، أخبر بايدن رئيس الوزراء أنه يشعر بالقلق إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وشدد على ضرورة توقف الهجمات، وفقًا لمصدر مطلع على المحادثة.

كما كثف بايدن وكبار مسؤولي الأمن القومي دعواتهم لوقف القتال لأسباب إنسانية للسماح للرهائن الذين تحتجزهم حماس بالخروج من غزة وتدفق المساعدات.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن فترات التوقف هذه - التي يقول المسؤولون الأمريكيون إنها مختلفة تمامًا عن وقف إطلاق النار ومحلية النطاق ومحدودة المدة - هي واحدة من عدة قضايا محددة ضغط كبار المسؤولين الأمريكيين على إسرائيل بشأنها في الأيام الأخيرة مع تصاعد الغضب بشأن معاناة المدنيين الفلسطينيين.

وتشمل الأمور الأخرى الحفاظ على الاتصال الهاتفي والإنترنت في القطاع، والسماح بدخول الوقود والمياه إلى غزة والحد من العنف المتصاعد في الضفة الغربية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هناك إمدادات وقود في غزة تحت سيطرة حركة حماس، ولا يتم توزيعها لأغراض إنسانية، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.

وخلال مكالماتهما الهاتفية العشر، ضغط بايدن على نتنياهو بشأن نقاط وبنود عمل محددة، بما في ذلك زيادة عدد شاحنات المساعدات المسموح بها إلى غزة بشكل كبير، وتسهيل مغادرة الرعايا الأجانب من غزة والحد من عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال بلينكن، الذي غادر يوم الخميس لزيارة إسرائيل، إنه يعتزم مناقشة "الخطوات الملموسة التي يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة".

وقال بلينكن "عندما أرى طفلًا فلسطينيًا، صبيًا أو فتاة، يتم انتشاله من تحت أنقاض مبنى منهار، فإن ذلك يصيبني بالصدمة بقدر ما أرى طفلًا في إسرائيل أو في أي مكان آخر. لذلك، هذا شيء علينا التزام بالرد عليه، وسنفعل ذلك".

وردا على سؤال من قبل شبكة سي إن إن عما إذا كانت إسرائيل قد أظهرت ضبط النفس في هجومها على غزة، لم يقدم بلينكن إجابة بنعم أو لا، وأكد بدلا من ذلك أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها و"مسؤولية القيام بكل ما هو ممكن لحماية المدنيين".

وتبنى ديمقراطيون آخرون قريبون من البيت الأبيض بشكل متزايد لهجة مختلفة وأكثر صرامة.

فلقد قال السيناتور كريس مورفي من ولاية كونيتيكت في بيان أمس الخميس: "لقد حان الوقت لكي يدرك أصدقاء إسرائيل أن النهج الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الأذى للمدنيين ولا يبدو أنه من المرجح أن يحقق هدف إنهاء التهديد الذي تشكله حماس. أحث إسرائيل على إعادة النظر على الفور في نهجها".