نهاد زايد سفيرة فوق العادة للجمباز الفنى فى اللجنة الفنية للاتحاد الدولي

تواصل الدكتورة نهاد زايد، نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات نجاحها كممثلة لمصر فى الاتحاد الدولي للعبة.

وحظيت زايد بثقة كبيرة من مسئولي الاتحاد الدولي واللجنة الفنية خلال بطولة العالم بلجيكا ٢٠٢٣ والمؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ والتي أقيمت من ٣٠ سبتمبر حتى ٨ أكتوبر الماضي.

ولعبت زايد دورا كبيرا فى اللجان الفنية خلال البطولات الدولية، والتي تكون مسئولة عن كل الأمور الفنية، بداية من وضع القانون الدولي للعبة وشروط المنافسات إلى إعداد الدورات وتقيم الحكام على مستوى العالم وتجهيزهم وإعدادهم للبطولة وتقييم الحيادية في التحكيم أثناء وبعد البطولة، والتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات الدولية قبل بداية البطولة.

وتعتبر بطولة العالم من البطولات المؤهلة للأوليمبياد وهي البطولة التي من خلالها يحصل اللاعبون على بطاقات التأهل، ودور اللجنة الفنية أنها تضمن أن الحاصلين على البطاقات هم من تنطبق عليهم الشروط، كما تقوم اللجنة بتقييم الحكام بعد بطولات العالم ووضع الاشتراطات الخاصة بتأهلهم إلى الأوليمبياد.

كل هذه الأمور تحتاج إلى تجهيز قبل البطولة ومتابعة أثناء البطولة للتأكد من أن جميع القواعد الخاصة بالبطولة يتم تنفيذها على أعلى مستوى.

وكانت الدكتورة نهاد زايد، فازت بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات في الانتخابات التي أقيمت في مدينة أنطاليا بتركيا بعدما حصلت على أعلى الأصوات.

وحظيت زايد بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي والاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين منذ تم ترشيحها لعضوية اللجنة الفنية للاتحاد الدولى للجمباز.

وتعتبر الدكتورة نهاد زايد المصرية الأولى التى تصل لهذا الإنجاز فى فرع الجمباز الفنى آنسات.

نهاد زايد واحدة من أفضل محكمات الجمباز الفني على مستوى العالم ويعتمد عليها الاتحاد الدولي للعبة فى البطولات الدولية والقارية والأوليمبياد.