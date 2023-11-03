حملة السيسي تستقبل وفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، وفداً من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال وعدد من ممثلي الاتحاد، في إطار استمرار اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية مع الجهات الداعمة والمؤيدة للسيسي.



يضم الاتحاد 50 جميعة و٤٠ ألف مؤسسة صناعية ومايقرب من ست ملايين عضو، ويقوم الاتحاد بتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتمويلية والتسويقية، فضلاً عن إعداد البيانات والاحصائيات.

واستقبل وفد الاتحاد رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي، وأعرب عن سعادته بزيارة الوفد، مشيراً إلى أن الصناعة هي قاطرة التنمية في أي دولة.

من جانبه، أشاد وفد الاتحاد المصري لجميعات ومؤسسات المستثمرين بإنجازات الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وجهوده الحثيثة تجاه الصناعة والاستثمار، ودعمه للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات الصناعية التي لها بالغ الأثر على الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي ساهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطية تشجيعاً للاستثمار، فضلاً عن مبادرة" إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمنطقة الإقتصادية لقناة السويس وأيضاً تفعيل الرخصة الذهبية بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وغيرها التي ساهمت في النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار في مصر.

وأكد الوفد، قيام الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين بدوره في توعية المواطنين وخاصة فئة العمال والمصنعين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.