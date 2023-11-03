كازاخستان ترسل مساعدات إنسانية إلى الشعب الفلسطيني بقيمة مليون دولار

أعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أن حكومته قررت إرسال مساعدات إنسانية تصل إلى مليون دولار للشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية عن توكاييف قوله خلال كلمته أمام القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية في أستانا "إن المدنيين المسالمين في قطاع غزة، وخاصة الأطفال وكبار السن، أصبحوا ضحايا الصراع، والمهمة الأساسية هي ضمان سلامتهم".

وتحقيقا لهذه الغاية، قرر رئيس كازاخستان تقديم مساعدات إنسانية لشعب فلسطين بمبلغ يصل إلى مليون دولار أمريكي.

واستعرض الرئيس الكازاخي، خلال كلمته بالقمة، التحديات التي تواجه العالم الآن، حيث يستمر الصراع في الشمال بين روسيا وأوكرانيا وبين إسرائيل وفلسطين في الشرق الأوسط، كما لا تزال الهجرة غير الشرعية واحدة من المشاكل الرئيسية في الغرب.