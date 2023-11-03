نصر الله: المقاومة الفلسطينية يجب أن تنتصر في غزة

قال حسن نصرالله، الأمين عام لحزب الله اللبناني، إنه يجب وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويجب أن تنتصر المقاومة الفلسطينية، معقبًا “هذه الأهداف يجب أن يتم وضعها نصب العين والعمل من أجلها”.

وأضاف “نصرالله” خلال كلمته المذاعة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن حكومات العدو الإسرائيلي لا تستفيد من تجاربها على الإطلاق، وخصوصًا من حروبهم وتجاربهم مع حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين.

وتابع الأمين عام لحزب الله اللبناني أن عامل المفاجأة من أسباب نجاح عملية طوفان الأقصى، معقبًا: “هذا الأداء من الإخوة في حماس ثبت وأكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء في أن يزيفوا الحقيقة”.