الدوري السعودي.. ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الفتح

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفتح، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق الهلال، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هجوم الزعيم أمام الفتح، ويعاونه سالم الدوسري، وميشايل ديلجادو، والبرازيلي مالكوم أوليفييرا.

ويسعى الهلال في مباراة اليوم، لحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على صدارته لبطولة الدوري السعودي، والابتعاد عن أقرب ملاحقيه النصر.

تشكيل الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني

خط الوسط: سافيتش – روبين نيفيز – مالكوم أوليفييرا

وفي الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – ميشايل ديلجادو.

ويتصدر الهلال، جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 29 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر الذي يحتل وصافة الترتيب حتى الآن، فيما يأتي الفتح رابعًا بـ23 نقطة.