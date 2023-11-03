رئيس أوزبكستان يطالب بوقف إطلاق النار في غزة

طالب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى حل وسط للأغراض الإنسانية.

وقال رئيس أوزبكستان خلال كلمته بقمة منظمة الدول التركية، التي وزعتها سفارة أوزبكستان بالقاهرة اليوم الجمعة "إن العالم يشهد أزمة ثقة عالمية متفاقمة وتظهر مشاكل جديدة في مجال توفير الأمن العالمي، وتتزايد حالات تجاهل قواعد القانون الدولي".

وأضاف "ما يثير قلقنا البالغ على وجه الخصوص أن المشكلة الإسرائيلية الفلسطينية التي طال أمدها في الشرق الأوسط أصبحت خطيرة للغاية".. موضحا أن النزاع المسلح تسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وخاصة بين كبار السن والنساء والأطفال، مما يزيد من خطر امتداد النزاع.

وتابع ميرضيائيف قائلا "الحل الوحيد والعادل لهذه المشكلة هو حل الصراع على أساس حل الدولتين".. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني له الحق في دولة مستقلة على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.