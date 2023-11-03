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الجمعة 03 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد تحريك أسعار البنزين.. محافظ المنوفية: لا زيادة فى تعريفة الركوب

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية  عدم وجود أية زيادة فى تعريفة الركوب بجميع مواقف سيارات الأجرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع إدارة المرور بالتواجد الميدانى وبصفة مستمرة على مدار الساعة بمواقف السيارات لمتابعة الحالة العامة وتكثيف حملات الرقابة للتأكد من عدم وجود زيادة فى تعريفة الركوب حفاظاً على حقوق المواطنين وإعداد تقارير يومية بالموقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين.
جاء ذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والتعدين المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، حيث قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 ، وقد تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين  لتصبح  كالآتي  10 جنيه للتر البنزين 80 ، 11.50 جنيه للتر البنزين 92 ، 12.50 جنيه للتر البنزين  95 ، وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.
وأوضح محافظ المنوفية  أن هناك متابعات على مدار الساعة لمتابعة الموقف والتأكد من إنتظام منظومة العمل بكافة مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لضمان عدم التلاعب في التسعيرة الحالية المعمول بها ،  مشدداً على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات فورية للمخالفين، مناشداً جميع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات تحقيقاً للصالح العام.

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