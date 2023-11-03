حمدي فتحي أساسيا في تشكيل الوكرة لمواجهة قطر

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة، المحترف ضمن صفوفه لاعب خط الوسط المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة قطر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري القطري.

ويستضيف فريق الوكرة، اليوم الجمعة، نظيره قطر على ملعب استاد الجنوب، في المباراة التي تنطلق في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي الصيفية لفريق الوكرة في مواجهة قطر، حيث يعتمد عليه المدرب الإسباني لوبيز منذ انتقاله للفريق قادمًا من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ودعم حمدي فتحي، فلسطين مع فريقه خلال المباراة الماضية أمام أم صلال في الدوري القطري، وذلك بارتداء الكوفية الفلسطيني تضامنًا مع أرواح الشهداء في قطاع غزة.

ويحتل فريق الوكرة، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة، بينما يدخل فريق قطر اللقاء وهو بالمركز السابع وفي رصيده 8 نقاط.

تشكيل الوكرة لمواجهة قطر في الدوري القطري