ads
الجمعة 03 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نصرالله: عملية طوفان الأقصى أحدثت زلزالًا أمنيًا وعسكريًا ونفسيًا بإسرائيل

حسن نصر الله
حسن نصر الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، "ما حصل ميدانيًا كان عملًا بطوليًا وشجاعًا متقنًا وعظيمًا كبيرًا، نرفع له كل التحية، أدى إلى إحداث زلزال على مستوى الكيان الإسرائيلي، وهو زلزال أمني وعسكري ونفسي ومعنوي".

وأضاف، خلال كلمته التي عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "الأداء بمعركة طوفان الأقصى أكد هويتها وأهدافها الحقيقية"، لافتًا إلى أن السرية المطلقة ضمنت النجاح الباهر لمعركة طوفان الأقصى.

وأكد  أن أمريكا هي المسئولة عما يحدث في غزة، وأن إسرائيل هي الأداة التي تنفذ.  

وأضاف الأمين عام حزب الله اللبناني، خلال كلمته على قناة القاهرة الإخبارية، أن أمريكا تثبت من جديد، أنها الشيطان الأكبر، وهي المسئولة عن جميع المجازر التي تحدث في العالم.

وأوضح أنه يطالب بـ محاكمة أمريكا، على ما تفعله، وعلى ما قامت به، باستخدام نفوسها، لمنع وقف الحرب في غزة.

وكشف أن إسرائيل لن تستطيع استعادة الرهائن دون المفاوضات.

الكيان الإسرائيلى القاهرة الاخبارية المفاوضات حزب الله اللبناني