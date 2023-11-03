بعد ختام عيشها بفرحة.. عمرو محمود ياسين: "سعيد بردود أفعال الجمهور الراقي"

أعرب المؤلف عمرو محمود ياسين، عن سعادتها بنجاح مسلسل "عيشها بفرحة" الذي اختتمت حلقاته عبر شاشة "ON"، مساء أمس الخميس، وقد استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا منذ طرحه ودخل ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي، وبرعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

عيشها بفرحة تنهي الأوف سيزون لعمرو محمود ياسين

وكتب المؤلف عمرو محمود ياسين على حسابة الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بالأمس كانت آخر حلقة من مسلسل "عيشها بفرحة" وبكده يبقى انتهت مشاركتي بالأوف سيزون بالمسلسلات الثلاثة".

وتابع عمرو محمود ياسين: "وحقيقي أنا حبيت جدا هذه الثلاثية "الفريدو - ما تيجي نشوف - عيشها بفرحة".. وسعيد جدا بردود أفعال الجمهور الراقي المحترم اللي بالنسبة لي رأيه وشهادته هي أعظم جائزة وأكبر تقدير.. الف شكر لدعمكم الدائم".

"عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي من خلال قصة إنسانية، ومن بطولة الفنانين: هبة مجدي، وهاني عادل، ورانيا منصور، ونور إيهاب، ومحمود عمرو ياسين، وياسر فرج، وحسن أبو الروس، وأمينة مغربي، وإبراهيم السمان، ومروان يونس، وسالي حماد، وحنان سليمان، ومحمد مرزبان، وعايدة فهمي، وفاطمة الكاشف، وإخراج ألبير مكرم.

مسلسل عيشها بفرحة

وكانت الحكاية الثانية بعنوان "ما تيجي نشوف"، والتي عُرضت في أكتوبر الماضي، وتدور أحداثها حول 6 أشخاص تربطهم علاقة صداقة منذ زمن بعيد إلا أنه يتضح وجود اختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم مع تتابع الأحداث.

العمل من بطولة الفنانين: هنا شيحة، وطارق صبري، وإسلام جمال، ونهى عابدين، نبيل عيسى، وملك قورة، وأحمد جمال سعيد، راندا عبدالسلام، وعمرو ممدوح، وسعيد صديق، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

مسلسل ما تيجي نشوف

أما الحكاية الأولى كانت بعنوان الفريدو، التي عرضت في نهاية سبتمبر الماضي واستمرت على مدار 10 حلقات، حيث يُثير "فريد" الدهشة بسبب عمله كطبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر عمته "سوسو" التي تمتلىء حياتها بالأسرار في حياة "فريد"، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

العمل من بطول الفنانين: إلهام شاهين في دور "سوسو"، وأحمد فهمي في دور "فريد"، وندى موسى، وإنجي كيوان، وأمير شاهين، وإيمان السيد، وفتوح أحمد، وعمر شرقي، وروان حسن، ومحسن صبري، وسيف زهران، وعابد عنابي، محمد السويسي، وأحمد فريد، وياسمين بن داود، والمسلسل عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح، وإخراج عصام نصار.

وقد حققت الثلاث حكايات نجاحا كبيرا فور عرضها على الشاشة الصغيرة، ودخلت ضمن قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر.

مسلسل الفريدو