محافظ القليوبية يتابع انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، انتظام سير العمل وحركة السيارات بمواقف السيارات ومحطات الوقود بعد قرار زيادة سعر البنزين وتثبيت سعر السولار؛ إذ تفقد المحافظ موقف سيارات بنها العمومي وموقف مسطرد (1و2) بشبرا الخيمة وعدد من محطات الوقود بمدينتي بنها وشبرا الخيمة.

وأكد المحافظ انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن والأحياء ومديري التموين والمرور لمتابعة إنتظام العمل داخل مواقف السرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز، والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية، وخاصة مع عدم زيادة أسعار السولار، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالتسعيرة الجديدة للبنزين والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من اليوم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وناشد محافظ القليوبية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالخط الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة عبر تطبيق الواتس آب بتفاصيل المُخالفة وموقعها على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

وجاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ 10جنيهات للتر البنزين وسعر بنزين 92 بسعر 11.50 جنيه للتر وبنزين 95 بسعر 12.50جنيه للتر وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه للمتر مع تثبيت سعر بيع السولار عند 8.25 جنيه للتر وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

جولة محافظ القليوبية

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